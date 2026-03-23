Нижегородка пыталась продать обувь и стала жертвой мошенников

Жительница Дзержинска 52 лет разместила объявление о продаже обуви. После этого она перешла в мессенджер с потенциальной покупательницей, ввела реквизиты своей банковской карты по полученной ссылке, и в итоге лишилась денег. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.