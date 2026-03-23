Нижегородка пыталась продать обувь и стала жертвой мошенников

Жительница Дзержинска 52 лет разместила объявление о продаже обуви. После этого она перешла в мессенджер с потенциальной покупательницей, ввела реквизиты своей банковской карты по полученной ссылке, и в итоге лишилась денег. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.
По данному факту начато уголовное производство по пункту «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающему наказание до шести лет лишения свободы.
Правоохранительные органы напоминают, что при осуществлении продажи, организация доставки лежит на продавце, а не на покупателе. Полученные от неизвестных лиц ссылки могут привести к финансовым потерям.
Обо всех случаях противоправных действий, связанных с мошенничеством, просим сообщать по номеру 102.
