Спасатели потушили пожар в жилом доме в Надеждино Омской области

Пострадавших нет, причина возгорания выясняется.

Источник: Комсомольская правда

В поселке Надеждино утром загорелся жилой дом. Информация о задымлении из окна поступила на пульт дежурного в 08:49.

Для ликвидации возгорания были привлечены 8 сотрудников МЧС России и 2 единицы техники. Пожарным удалось локализовать и ликвидировать открытое горение на площади 3 квадратных метра к 09:11. Пострадавших в результате происшествия нет. Специалисты МЧС проводят проверку для установления причины пожара.

За минувшие дежурные сутки подразделения МЧС реагировали на 7 пожаров. Кроме того, была проведена ликвидация последствий одного дорожно-транспортного происшествия.