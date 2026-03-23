Узел связи телефонных мошенников ликвидировали в центре Москвы

Сотрудники полиции совместно с коллегами из УФСБ задержали молодого человека, подозреваемого в обеспечении работы кол-центра дистанционных мошенников. По информации пресс-службы столичного ГУ МВД России, операция была проведена в понедельник, 23 марта, совместно с ОМВД по Пресненскому району и УБК главка.
Начальник пресс-службы ведомства Владимир Васенин пояснил, что в ходе спецоперации был пресечен технический узел связи, который использовался для совершения дистанционных преступлений. Он отметил, что задержанный отвечал за обслуживание оборудования для передачи голосового трафика и поддерживал работу мошеннических кол-центров.
Васенин уточнил, что задержанным оказался 19-летний молодой человек, который выполнял именно техническое сопровождение сети. Его действия позволяли злоумышленникам продолжать незаконную деятельность на территории столицы.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 274.3 УК РФ, которая предусматривает ответственность за незаконную организацию и проведение работ в области создания, эксплуатации и модернизации сетей связи. Следственные органы продолжают проверку и собирают доказательства причастности задержанного к преступлениям, передает ТАСС.
Ранее подобным образом решили заработать другие злоумышленники. Молодые люди арендовали квартиры в Подмосковье и разместили там 11 сим-боксов. Правоохранители накрыли узел связи аферистов. В квартирах также нашли 800 сим-карт. В отношении пособников мошенников возбудили уголовное дело и заключили их под стражу.