Под Новосибирском подростка осудят за обман пенсионерок на миллионы

Обвиняемому инкриминируют мошенничество в особо крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору.

Источник: Аргументы и факты

В Бердске утвердили обвинительное заключение в отношении несовершеннолетнего жителя города, который участвовал в телефонных аферах против пожилых людей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, в августе-сентябре 2025 года злоумышленники звонили пенсионеркам, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, и утверждали, что их счета якобы связаны с финансированием терроризма. Чтобы «спасти» деньги и избежать уголовного дела, жертвам предлагали снять все наличные и передать их курьеру.

Подросток выполнял роль именно такого курьера: он знал, что деньги получены обманным путём, и рассчитывал на крупное вознаграждение, но его так и не получил.

В результате действий группы двум пенсионеркам был нанесён ущерб свыше 3,5 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в Бродский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому инкриминируют мошенничество в особо крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору.

Ранее АиФ-Новосибирск писал, что шестеро новосибирцев осудили за инсценировку аварий ради страховых выплат.