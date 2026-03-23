В Перми человек выпал из окна пятого этажа на улице Стахановской

Человек выпал из окна многоквартирного дома в Индустриальном районе Перми, сообщает портал v-kurse.ru.
Инцидент произошёл на улице Стахановской. По предварительным данным, около пяти утра из окна пятого этажа выпал человек. По мнению жильцов, это был 17-летний подросток. Как рассказали очевидцы, при падении молодой человек задел козырёк подъезда, в результате чего повредил дождевой слив.
Сайт perm.aif.ru направил запросы в Министерство здравоохранения Пермского края и в УМВД по городу Перми, чтобы узнать обстоятельства произошедшего.
Напомним, что 16 марта в Орджоникидзевском районе краевой столицы произошёл аналогичный случай, но с 4-летним ребёнком. Мальчик забрался на подоконник и выпал из окна четвёртого этажа. Ребёнок приземлился на козырёк подъезда, где его заметил случайный прохожий. Подробнее об этой истории — в материале сайта perm.aif.ru.