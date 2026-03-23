Неизвестный ударил 17-летнего подростка ножом в лицо в ТЦ Петербурга

В Петербурге неизвестный ударил 17-летнего юношу ножом в лицо в торговом центре. Об этом сообщили в пресс-службе городского СК.
Инцидент произошел вечером 19 марта на 4-м этаже торгового центра в Приморском районе.
«Неустановленное лицо применило в отношении несовершеннолетнего 2008 года рождения насилие, нанеся не менее одного удара ножом в область лица», — сказано в сообщении ведомства.
По факту нападения на подростка возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч.2 ст. 213 УК РФ).
Нападавшего сейчас разыскивают. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Санкт-Петербурге задержали 17-летнюю бывшую девушку парня, убитого возле железнодорожной станции Кондакопшино.