Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Неизвестный ударил 17-летнего подростка ножом в лицо в ТЦ Петербурга

Источник: Соцсети

В Петербурге неизвестный ударил 17-летнего юношу ножом в лицо в торговом центре. Об этом сообщили в пресс-службе городского СК.

Инцидент произошел вечером 19 марта на 4-м этаже торгового центра в Приморском районе.

«Неустановленное лицо применило в отношении несовершеннолетнего 2008 года рождения насилие, нанеся не менее одного удара ножом в область лица», — сказано в сообщении ведомства.

По факту нападения на подростка возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч.2 ст. 213 УК РФ).

Нападавшего сейчас разыскивают. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 17-летнюю бывшую девушку парня, убитого возле железнодорожной станции Кондакопшино.