Пушилин: Автомобиль чиновника попытались подорвать в ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин в понедельник, 23 марта, рассказал, что спецслужбы республики совместно с сотрудниками УФСБ Донецка смогли предотвратить террористический акт.

По его словам, злоумышленник планировал подорвать автомобиль с участием одного из региональных чиновников.

— На днях удалось сотрудникам УФСБ донецкого совместно с коллегами предотвратить террористический акт. Хотели подорвать машину с одним из наших чиновников, — сказал политик.

Пушилин отметил, что подозреваемый был задержан и сейчас дает признательные показания, передает ТАСС.

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали пять человек, устроивших теракт против главы совета депутатов Новой Каховки Херсонской области Владимира Леонтьева в октябре 2025 года.

В октябре в МИД заявили, что Леонтьева могли намеренно выслеживать: ранее на него уже совершали покушения. Что еще известно о депутате и его гибели — в материале «Вечерней Москвы».

В Донецкой Народной Республике задержан гражданин России 1973 года рождения, который, по данным ФСБ, был завербован украинскими спецслужбами для совершения теракта против представителей региональных органов власти. 20 марта действия подозреваемого пресекли в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

