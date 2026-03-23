В Польше поезд сбил насмерть трех беловежских зубров недалеко от границ Беларуси

В Польше поезд насмерть сбил трех беловежских зубров вблизи границы с Беларусью.

Источник: Комсомольская правда

В Польше поезд сбил насмерть трех беловежских зубров недалеко от границ Беларуси. Подробности приводит издание «Известия» со ссылкой на польский портал Polsat News.

Инцидент случился утром в воскресенье, 22 марта, неподалеку от города Витово в Подляском воеводстве, которое граничит с Беларусью (в этих местах находится польская часть Беловежской пущи). Поезд ехал по маршруту Хайнувка — Варшава Всходня.

Пресс-секретарь окружного командира пожарной службы в Хайнувке Петр Сенкевич уточнил, что около 07.30 (около 09.30 по белорусскому времени) было получено сообщение про столкновение пассажирского поезда с тремя зубрами.

Он уточнил, что никто из 52 пассажиров и трех членов экипажа не пострадал. Сенкевич добавил, что животные не выжили.

