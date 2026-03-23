Во Владивостоке по краже мопеда возбудили уголовное дело

Во Владивостоке оперативники уголовного розыска задержали молодого человека, которого заподозрили в краже мопеда Yamaha Jog CoolStyle стоимостью 35 тысяч рублей. Он катил заглушенный мотобайк по улице Жигура и не смог предъявить правоохранителям на него документы.
По данным полиции, сначала мужчина объяснил, что транспорт принадлежит его знакомому, однако эта версия не подтвердилась. В дальнейшем установили, что он похитил мопед и пытался откатить его в укромное место, чтобы позже продать.
Полицейские нашли владельца мотобайка — 18‑летнего жителя Владивостока. Он пришел в отдел и написал заявление с просьбой привлечь к ответственности неизвестных, которые, по его словам, украли оставленный им в районе Океанского проспекта мопед.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. Задержанного проверяют на причастность к другим имущественным преступлениям, которые могли быть совершены ранее.