Пушилин: в ДНР пресекли попытку подрыва машины чиновника

Теракт против одного из чиновников в ДНР планировался по заданию украинских спецслужб.

Источник: Комсомольская правда

В ДНР сотрудники силовых структур предотвратили покушение на автомобиль одного из чиновников. Глава региона Денис Пушилин сообщил, что теракт был пресечен на стадии подготовки.

«На днях удалось сотрудникам УФСБ донецкого совместно с коллегами предотвратить террористический акт. Хотели подорвать машину с одним из наших чиновников. Злоумышленник задержан, дает признательные показания», — уточнил глава ДНР в эфире «Вестей».

Ранее сотрудники ФСБ России предотвратили теракт в Крыму, который готовился против одного из высокопоставленных военнослужащих Министерства обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что данное преступление планировалось по заданию украинских спецслужб. В ходе оперативных мероприятий был задержан 39-летний житель Севастополя.

Установлено, что задержанный получал инструкции через иностранный мессенджер Telegram. Там ему давали указания по изготовлению и месту закладки самодельного взрывного устройства.

Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
