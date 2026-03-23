Пушилин: в ДНР пресекли попытку подрыва машины чиновника

В ДНР сотрудники силовых структур предотвратили покушение на автомобиль одного из чиновников. Глава региона Денис Пушилин сообщил, что теракт был пресечен на стадии подготовки.
«На днях удалось сотрудникам УФСБ донецкого совместно с коллегами предотвратить террористический акт. Хотели подорвать машину с одним из наших чиновников. Злоумышленник задержан, дает признательные показания», — уточнил глава ДНР в эфире «Вестей».
Ранее сотрудники ФСБ России предотвратили теракт в Крыму, который готовился против одного из высокопоставленных военнослужащих Министерства обороны РФ.
В ведомстве уточнили, что данное преступление планировалось по заданию украинских спецслужб. В ходе оперативных мероприятий был задержан 39-летний житель Севастополя.
Установлено, что задержанный получал инструкции через иностранный мессенджер Telegram. Там ему давали указания по изготовлению и месту закладки самодельного взрывного устройства.