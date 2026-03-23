Белый кот убежал из поезда и потерялся на станции в воронежской Россоши

Белый кот с черным пятнышком на макушке пропал на станции в Россоши Воронежской области, сообщили в группе «Помощь бездомным кошкам г. Россошь» в соцсети «ВКонтакте».
Питомец по кличке Белка выскользнул из шлейки и убежал из поезда 20 марта в десять часов вечера. Волонтеры добавили, что кот ласковый и ручной.
Всех, кто заметит Белку или найдет его, просят связаться с хозяином по номеру 8 (911) 771 64 61.
Напомним, похожий случай также произошел на железнодорожной станции в Россоши в конце января. Кот по кличке Бося сбежал от хозяина и остался совершенно один в незнакомом месте в лютые морозы. К счастью, питомца нашли живым спустя десять дней. О поисках Боси vrn.aif.ru рассказала Анастасия Крапивина, которая вместе с другими волонтёрами и местными жителями активное участвовала в его поисках.