Под Псковом из-за атаки БПЛА повреждена телевизионная вышка

ПСКОВ, 23 марта. /ТАСС/. Телевизионная вышка повреждена в Плюсском районе Псковской области из-за атаки беспилотного летательного аппарата, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере Маx.

Угрозы для жизни и здоровья людей нет, написал губернатор. Он напомнил, что запрещено приближаться к обломкам беспилотников и «снимать на видео работу оперативных служб», а также последствия атаки БПЛА.

Ведерников также отметил, что информацию о падениях и пролетах беспилотных летательных аппаратов жители региона могут передавать по телефону 112.

