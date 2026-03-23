В ДНР предотвратили покушение на чиновника

По словам главы ДНР, злоумышленники планировали дистанционно взорвать автомобиль, в котором находился чиновник. Операцию удалось сорвать благодаря слаженным действиям сотрудников регионального УФСБ.
Сейчас подозреваемый в подготовке преступления уже находится под стражей. Он сотрудничает со следствием и даёт признательные показания.
Как отметил Пушилин, попытка покушения была пресечена на днях. В настоящий момент правоохранители проводят необходимые следственные мероприятия, чтобы установить возможные связи задержанного и выявить всех причастных к этой диверсии.
