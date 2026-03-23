Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперты оценили маршрут под Красноярском, на котором пропала семья Усольцевых

КРАСНОЯРСК, 23 марта, ФедералПресс. Специалисты туристической отрасли оценили степень сложности маршрута в горах Кутурчинского Белогорья, где в конце сентября прошлого года бесследно исчезла семья Усольцевых.

«Маршруты, которые ведут на горы Мальвинка и Буратинка в Кутурчинском Белогорье, считаются весьма популярными среди туристов направлениями и одними из самых простых. Сейчас, например, из-за погоды основные маршруты в Белогорье не работают. Но это не касается маршрутов на Мальвинку и Буратинку. Они открыты», — цитирует ТАСС управляющего туристической базы «Геосфера» Дениса Балашова.

Управляющий турбазы, где в последний раз видели семью, также добавил, что специальная подготовка, для прохождения данных маршрутов, от путешественников не требуется.

Один из туристов, хорошо знакомый с этой местностью, также подчеркнул, что к горе Буратинка ведет лесовозная дорога, а ориентирами служат близлежащие деревни. По его словам, заблудиться там практически невозможно.

«С любой вершинки деревню видно и слышно. А если просто идти вниз, то выйдешь на дорогу», — резюмировал турист.

Напомним, супруги Усольцевы вместе с пятилетней дочерью отправились в поход в конце сентября прошлого года. Вскоре после выхода на тропу они перестали выходить на связь. Поиски пропавшей семьи, ставшие самыми масштабными в регионе, были приостановлены с наступлением холодов. Их планируется возобновить весной, после того как сойдет снег.

Фото: ФедералПресс / Евгений Проторочин.