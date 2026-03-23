Эксперты оценили маршрут под Красноярском, на котором пропала семья Усольцевых

«Маршруты, которые ведут на горы Мальвинка и Буратинка в Кутурчинском Белогорье, считаются весьма популярными среди туристов направлениями и одними из самых простых. Сейчас, например, из-за погоды основные маршруты в Белогорье не работают. Но это не касается маршрутов на Мальвинку и Буратинку. Они открыты», — цитирует ТАСС управляющего туристической базы «Геосфера» Дениса Балашова.