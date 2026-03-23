Эксперты оценили маршрут под Красноярском, на котором пропала семья Усольцевых

«Маршруты, которые ведут на горы Мальвинка и Буратинка в Кутурчинском Белогорье, считаются весьма популярными среди туристов направлениями и одними из самых простых. Сейчас, например, из-за погоды основные маршруты в Белогорье не работают. Но это не касается маршрутов на Мальвинку и Буратинку. Они открыты», — цитирует ТАСС управляющего туристической базы «Геосфера» Дениса Балашова.
Управляющий турбазы, где в последний раз видели семью, также добавил, что специальная подготовка, для прохождения данных маршрутов, от путешественников не требуется.
Один из туристов, хорошо знакомый с этой местностью, также подчеркнул, что к горе Буратинка ведет лесовозная дорога, а ориентирами служат близлежащие деревни. По его словам, заблудиться там практически невозможно.
«С любой вершинки деревню видно и слышно. А если просто идти вниз, то выйдешь на дорогу», — резюмировал турист.
Напомним, супруги Усольцевы вместе с пятилетней дочерью отправились в поход в конце сентября прошлого года. Вскоре после выхода на тропу они перестали выходить на связь. Поиски пропавшей семьи, ставшие самыми масштабными в регионе, были приостановлены с наступлением холодов. Их планируется возобновить весной, после того как сойдет снег.
