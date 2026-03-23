Фотографировал самолеты и колонны: крымчанин ответит за работу на СБУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар — РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма рассмотрит уголовное дело в отношении 48-летнего жителя Джанкойского района, обвиняемого в передаче украинским спецслужбам сведений о российских военных объектах на полуострове. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, фигурант в соцсетях вступил в переписку с представителем Службы безопасности Украины. Мужчина получил от куратора задание — собрать сведения о размещении вооружения, техники и оборонительных сооружений.

«В течение 2024 года он (обвиняемый — ред.) осуществлял видео и фотосъемку военных воздушных судов и воинского транспорта, собранные сведения он передавал представителю иностранного государства для использования против интересов Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Мужчину задержали сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.

Ранее Верховный суд Крыма приговорил 56-летнего симферопольца к 18 годам колонии за госизмену и шпионаж в пользу Украины. Мужчина собирал и передавал противнику информацию, которую можно использовать против безопасности РФ.

