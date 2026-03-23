Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске водитель автобуса насмерть сбил 78-летнего пенсионера

Дорожный инцидент произошел сегодня около 10 часов утра в Свердловском округе областного центра.

Источник: РИА "Новости"

По предварительной информации, 46-летний водитель междугороднего рейсового автобуса следовал по бульвару Рябикова в направлении улицы Маршала Конева и допустил наезд на 78-летнего пешехода, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате наезда пенсионер скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи. В настоящее время полицейские проводят всестороннюю проверку. Известно, что в момент происшествия в салоне автобуса находилось восемь пассажиров, никто из них не пострадал.