В Иркутске ищут пропавшего три дня назад 16-летнего юношу с черной сумкой

Иркутские полицейские призвали граждан оказать содействие в поисках пропавшего 16-летнего студента.

Источник: Аргументы и факты

В Иркутске ищут пропавшего три дня назад 16-летнего юношу. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по Иркутской области.

По данным полиции, в пятницу утром, 20 марта, подросток ушел на занятия в лицей Иркутского государственного университета (ИГУ) и с тех пор его никто не видел. Телефон с собой студент не взял.

Приметы пропавшего: рост около 175 сантиметров, серо-зеленые глаза, русые волосы. С собой у несовершеннолетнего была черная спортивная сумка.

«Полиция Иркутска призывает граждан оказать содействие в розыске 16-летнего Игоря Гордиенко», — говорится в сообщении управления МВД.

Ранее сообщалось, что в Самаре организовали поиски девятилетнего мальчика, который ушел из дома днем 21 марта и не вернулся.