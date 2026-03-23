В Иркутске ищут пропавшего три дня назад 16-летнего юношу с черной сумкой

В Иркутске ищут пропавшего три дня назад 16-летнего юношу. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по Иркутской области.
По данным полиции, в пятницу утром, 20 марта, подросток ушел на занятия в лицей Иркутского государственного университета (ИГУ) и с тех пор его никто не видел. Телефон с собой студент не взял.
Приметы пропавшего: рост около 175 сантиметров, серо-зеленые глаза, русые волосы. С собой у несовершеннолетнего была черная спортивная сумка.
«Полиция Иркутска призывает граждан оказать содействие в розыске 16-летнего Игоря Гордиенко», — говорится в сообщении управления МВД.
