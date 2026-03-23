В Братске сотрудница магазина стащила из кассы 250 тысяч рублей, чтобы купить сыну новый компьютер

Инцидент произошел в одном из строительных магазинов Центрального района. Подсудимая, работая там, имела доступ к кассе, куда складывались деньги покупателей. Со слов женщины, летом прошлого года она столкнулась с непредвиденными финансовыми трудностями.
У сына сломался компьютер, который он использовал для учебы, игр. Детей она воспитывает одна, бывший муж алименты не выплачивает. Отремонтировать сломанный компьютер она не смогла, поскольку из-за стоимости ремонта сломанной детали проще было купить новый компьютер. Оформить кредит ей не удавалось. И с сентября 2025 года она стала думать, как можно было взять денежные средства из кассы магазина, — приводятся в приговоре показания, записанные со слов подсудимой.
У руководства магазина деньги в долг женщина «постеснялась попросить», — так заявила она позже полицейским.
В один из дней женщина заглянула в кассу магазина и обнаружила там 400 тысяч рублей. 250 тысяч из них она решила присвоить себе. К концу рабочего дня, спрятав всю сумму в свой рюкзак, она вышла из магазина и отправилась домой. По словам злоумышленницы, она прекрасно осознавала, что совершает преступление, и что недостачу в кассе обнаружат сразу, но «не смогла отказать своему сыну».
Нехватку денег в кассе действительно обнаружили быстро. Коллеги и работодатели связывались с подсудимой, та обещала вернуть похищенное, заявляя, что ей якобы уже одобрили кредит. Но ничего не дождавшись, собственники торговой точки обратились в полицию.
За это время женщина успела потратить 170 тысяч рублей на новый компьютер для сына, купить монитор за 10 тысяч рублей. Еще за 20 тысяч рублей злоумышленница приобрела планшет. Оставшаяся часть денег, со слов подсудимой, была потрачена на продукты питания и детские вещи.
К моменту, когда злоумышленница уже давала показания в полиции, вся сумма была потрачена. На суде женщина вину признала и раскаялась.
Суд признал братчанку виновной по статье «Присвоение в крупном размере» и назначил наказание в виде полутора лет лишения свободы условно. Также суд обязал осужденную вернуть магазину 250 тысяч рублей. Купленный для ребенка компьютер суд постановил сохранить. Однако в случае невыплаты причиненного ущерба его могут изъять в счет возмещения.