Массовый забой скота в Новосибирской области — 10 кадров закрытого на карантин села

Последний очаг инфекции зафиксирован 17 дней назад, выплаты за изъятый скот получили 146 семей. Общая сумма компенсаций составила 49,18 миллиона рублей. Однако жители утверждают, что этих выплат недостаточно.
По словам местного фермера Михаила, рыночная стоимость коровы составляет 120 тысяч рублей, а компенсация, по данным сельчан, не превышает 50−60 тысяч. «Люди никогда ничего не нарушали, всегда работали с ветеринарами, — говорит он. — Чтобы вырастить новую корову, нужно три года. Кто будет кормить людей в это время?».
Губернатор Андрей Травников на встрече с жителями пообещал проработать вопрос расширения мер поддержки. Карантин в селе продолжается, вывоз скота, мяса и молочной продукции запрещён.