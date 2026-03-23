Дружинский охотник на вездеходе застрелил двух лосей в Омской области

Прокуратура Знаменского района утвердила обвинительное заключение в отношении 44-летнего жителя поселка Дружино. Он обвиняется в незаконной охоте с причинением крупного ущерба.
По версии следствия, 12 декабря 2025 года мужчина приехал в Знаменский район к родственникам и отправился на охоту. Ночью, используя самодельный вездеход и световые устройства, он застрелил двух лосей — самца и самку.
Разрешения на добычу животных у него не было. Ущерб, причиненный Министерству природных ресурсов, составил 640 тысяч рублей.
Останки животных обнаружил охотинспектор во время патрулирования. Он вызвал полицию. В автомобиле браконьера нашли мясо лосей и карабин «Тигр».
Мужчина полностью признал вину и возместил ущерб. Уголовное дело направлено в суд.
