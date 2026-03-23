Грузовик врезался в легковушку на Мочищенском шоссе в Новосибирске

Водитель большегруза хотел перестроиться, но не заметил легковушку в «слепой зоне».

Источник: Комсомольская правда

ДТП произошло утром 23 марта на Мочищенском шоссе в Новосибирске. Водитель грузовика решил перестроиться в правый ряд, но не заметил легковушку, так как она оказалась в «слепой зоне». В итоге большегруз врезался в иномарку и протащил ее несколько метров по дороге. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ НСО ЦОДД.

— Напоминаем: дорога — зона повышенной опасности! Перед обгоном или перестроением убедитесь, что вас видят, держите безопасную дистанцию и не рискуйте — это помогает избежать аварий, — обратились в ЦОДД к водителям.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске «Сузуки Свифт» вылетел на обочину после ДТП с такси. По словам очевидцев, обошлось без пострадавших.