Грузовик врезался в легковушку на Мочищенском шоссе в Новосибирске

ДТП произошло утром 23 марта на Мочищенском шоссе в Новосибирске. Водитель грузовика решил перестроиться в правый ряд, но не заметил легковушку, так как она оказалась в «слепой зоне». В итоге большегруз врезался в иномарку и протащил ее несколько метров по дороге. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ НСО ЦОДД.