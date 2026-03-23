Суд дал 13 лет россиянину за передачу Киеву данных об объектах Минобороны

Мосгорсуд вынес приговор 46-летнему Игорю Кульженкову, признав его виновным в государственной измене. Мужчина собирал и передавал украинским спецслужбам сведения об объектах Министерства обороны России. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы.
В ведомстве уточнили, что приговор в отношении россиянина уже вступил в законную силу. Игоря Кульженкова признали виновным в совершении инкриминируемого преступления. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима, а также должен будет выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.
Ранее сотрудники ФСБ задержали в Московской и Тверской областях еще двух граждан России, подозреваемых в аналогичном преступлении. По данным спецслужбы, молодые люди занимались сбором данных для украинской военной разведки о дислокации воинских частей и расположении военных объектов.