Суд дал 13 лет россиянину за передачу Киеву данных об объектах Минобороны

Мужчина получил 13 лет тюрьмы и 200 тысяч рублей штраф за госизмену.

Источник: Комсомольская правда

Мосгорсуд вынес приговор 46-летнему Игорю Кульженкову, признав его виновным в государственной измене. Мужчина собирал и передавал украинским спецслужбам сведения об объектах Министерства обороны России. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы.

В ведомстве уточнили, что приговор в отношении россиянина уже вступил в законную силу. Игоря Кульженкова признали виновным в совершении инкриминируемого преступления. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима, а также должен будет выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Московской и Тверской областях еще двух граждан России, подозреваемых в аналогичном преступлении. По данным спецслужбы, молодые люди занимались сбором данных для украинской военной разведки о дислокации воинских частей и расположении военных объектов.