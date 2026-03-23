Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Новосибирской области 187 раз заплатил за бензин чужой топливной картой

В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего мужчины, обвиняемого в краже крупной суммы с помощью чужой топливной карты.

Источник: Сиб.фм

Заместитель Татарского межрайонного прокурора Данил Сапочев утвердил обвинительное заключение по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

По данным следствия, обвиняемый похитил топливную карту из автомобиля, принадлежащего другому человеку. С мая 2024 по апрель 2025 года он неоднократно использовал карту для оплаты бензина марки АИ-92 на автозаправках. Всего было зафиксировано 187 незаконных операций, а общий материальный ущерб превысил 330 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело передано в Татарский районный суд Новосибирской области для рассмотрения по существу.