Житель Новосибирской области 187 раз заплатил за бензин чужой топливной картой

По данным следствия, обвиняемый похитил топливную карту из автомобиля, принадлежащего другому человеку. С мая 2024 по апрель 2025 года он неоднократно использовал карту для оплаты бензина марки АИ-92 на автозаправках. Всего было зафиксировано 187 незаконных операций, а общий материальный ущерб превысил 330 тысяч рублей.