СК назвал предварительную причину пожара с погибшими в центре Москвы

Следователи начали разбирательство по факту гибели людей во время возгорания в центре столицы. Инцидент произошел в жилом здании, расположенном на Николоямской улице. По факту случившегося возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Соответствующая информация появилась на сайте столичного главка Следственного комитета РФ.

Источник: Life.ru

Видео с места пожара в центре Москвы. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы.

Правоохранители уже выдвинули приоритетную версию случившегося. Специалисты полагают, что к трагедии привело неосторожное обращение с огнем.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и криминалисты. В ближайшее время будет назначена пожарно-техническая экспертиза.

Следствие планирует установить все обстоятельства гибели граждан. Анализ экспертов поможет точно определить очаг пламени и причины распространения стихии.

Напомним, пожар начался около ночью 23 марта. Спасатели эвакуировали 20 жильцов, в том числе пятерых детей. Три человека погибли. В настоящий момент огонь полностью ликвидирован. Обстоятельства случившегося уточняются.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.