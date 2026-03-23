Более 140 рейсов задержано и отменено в аэропорту Санкт-Петербурга

В аэропорту Санкт-Петербурга в течение девяти часов вводились ограничения на обслуживание воздушных судов, что привело к задержке и отмене более 300 рейсов. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта.
Отмечается, что основная часть задержек была менее чем на сутки. Часть самолетов направляли на запасные аэродромы. Среди задержанных и отмененных рейсов назывались направления из Москвы, Ханты-Мансийска, Нарьян-Мара, Пхукета, Ташкента и Калининграда.
В ведомстве уточнили, что в аэропорту Пулково на вылет отменили 62 рейса, более 80 рейсов задержаны на срок от двух часов, а 45 воздушных судов вынужденно сели на запасных аэродромах. В Telegram-канале Минтранса подчеркнули, что контроль за обстановкой в аэропортах Северо-Запада продолжается, однако на данный момент Пулково возобновил обслуживание рейсов и принимает и отправляет воздушные суда по согласованию с соответствующими органами.
Ранее Telegram-канал Shot сообщал, что пассажирам пришлось проводить ночь на полу терминала, используя резиновые коврики.
До этого силы ПВО сбили два вражеских беспилотника над Ленинградской областью. По словам губернатора региона Александра Дрозденко, в результате атаки пострадавших и разрушений нет.
Позже Вооруженные силы Украины атаковали дроном жилой дом, расположенный в регионе. Ударной волной повредилось остекление в трех квартирах, зафиксировано возгорание сухой травы.