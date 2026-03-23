СК возбудил дело после гибели трех человек при пожаре в доме в центре Москвы

Следователи возбудили уголовное дело после гибели трех человек в результате пожара в жилом доме на Николоямской улице в столице. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Москве.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Возгорание произошло в лифтовом холле и частично на лестничной клетке второго этажа девятиэтажного дома. Пожар унес жизни трех человек. Помимо этого, четверо людей пострадали.

Впоследствии пожар ликвидировали. В тушении пламени были задействованы 86 человек и 23 единицы техники. По данным следствия, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем. Точную причину возгорания установит экспертиза.