В массовом ДТП под Воронежем пострадала 59-летняя женщина

В Новоусманском районе вечером 22 марта произошло ДТП с участием трех автомобилей. Как сообщили в региональном ГУ МВД, авария случилась примерно в 17:20 на 16-м километре автодороги Р-193 «Воронеж — Тамбов».
По предварительным данным полиции, 30-летний водитель автомобиля Infiniti двигался в сторону Воронежа. Нарушив требование дорожного знака «Направление движения по полосам», он из крайнего правого ряда продолжил движение прямо и допустил столкновение с автомобилем Nissan Micra, который ехал во встречном направлении и совершал поворот налево.
От удара Nissan отбросило на автомобиль «ГАЗ-2834» под управлением 46-летнего водителя.
В результате аварии травмы получила 59-летняя женщина, управлявшая Nissan Micra. Ее доставили в медицинское учреждение. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.