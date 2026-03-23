Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В массовом ДТП под Воронежем пострадала 59-летняя женщина

Авария с участием Infiniti, Nissan и «ГАЗа» произошла вечером 22 марта на трассе Р-193.

Источник: Комсомольская правда

В Новоусманском районе вечером 22 марта произошло ДТП с участием трех автомобилей. Как сообщили в региональном ГУ МВД, авария случилась примерно в 17:20 на 16-м километре автодороги Р-193 «Воронеж — Тамбов».

По предварительным данным полиции, 30-летний водитель автомобиля Infiniti двигался в сторону Воронежа. Нарушив требование дорожного знака «Направление движения по полосам», он из крайнего правого ряда продолжил движение прямо и допустил столкновение с автомобилем Nissan Micra, который ехал во встречном направлении и совершал поворот налево.

От удара Nissan отбросило на автомобиль «ГАЗ-2834» под управлением 46-летнего водителя.

В результате аварии травмы получила 59-летняя женщина, управлявшая Nissan Micra. Ее доставили в медицинское учреждение. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.