Почти 8 миллионов рублей отдала мошенникам пенсионерка из Сарова

В Сарове возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств у местной жительницы 1955 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области. С конца января по начало марта 2026 года злоумышленники в ходе телефонных разговоров убеждали пенсионерку перевести деньги на якобы защищенные банковские счета для предотвращения кражи.
Действуя по указаниям мошенников, женщина сначала перевела 3,5 миллиона рублей, а затем в течение нескольких недель продолжала отправлять средства через банкоматы различных банков. Общая сумма ущерба составила 7 695 000 рублей. По данному факту возбуждено дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), которая предусматривает до десяти лет лишения свободы.
Сейчас полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия для установления личностей преступников. Правоохранители напоминают, что сотрудники банков и госслужб никогда не просят переводить деньги на «резервные» счета. При поступлении подобных звонков следует немедленно прервать разговор и самостоятельно позвонить в банк по официальному номеру.
Ранее 6 млн рублей похитили мошенники у жительница Павлова.