Почти 8 миллионов рублей отдала мошенникам пенсионерка из Сарова

В Сарове возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств у местной жительницы 1955 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области. С конца января по начало марта 2026 года злоумышленники в ходе телефонных разговоров убеждали пенсионерку перевести деньги на якобы защищенные банковские счета для предотвращения кражи.