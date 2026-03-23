Водителя туристического автобуса задержали с контрабандой на российско-китайской границе

На международном автомобильном пункте пропуска Краскино таможенники задержали 57-летнего гражданина одной из стран Юго-Восточной Азии, который, работая водителем пассажирской транспортной компании, попытался вывезти за пределы России краснокнижные грибы, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Дальневосточное управление транспортной полиции.

Источник: ДЕЙТА

При досмотре международного автобуса продукты переработки ценных грибов рода Рядовка (Трихолома) были обнаружены в салоне под личными вещами шофёра в тайнике между спальным местом и сиденьем. Контрабандные грибы в нарезанном и отварном виде были изъяты.

Задержанный водитель объяснил, что грибы подарил ему товарищ из Владивостока. Зная, что этот вид является в России особо ценным, поэтому запрещённым к вывозу за пределы страны, он попытался скрыть подарок от таможенников.

Фигуранта, ранее не судимого, арестовали. Было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте особо ценных грибов (ч. 1 ст. 260.1 УК РФ) и их контрабанде (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Расследование завершено, рассматривать дело будет Хасанский районный суд Приморья. Неудачливому контрабандисту грозит до пяти лет лишения свободы.