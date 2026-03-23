Суд в Москве дал 13 лет мужчине за передачу данных Киеву об объектах Минобороны

Мосгорсуд назначил наказание Игорю Кульженкову, который собирал данные об объектах Минобороны РФ и передавал их украинским спецслужбам. Мужчину отправили за решетку на 13 лет. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщили в ЦОС ФСБ России.
— Кульженков И. В. признан виновным в совершении инкриминируемого преступления. Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — передает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Злоумышленник также должен выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.
Ранее фигурантом дела о госизмене стал житель Подмосковья Эльдар Марченко. Он передал Вооруженным силам Украины координаты аэродрома в Курске для атаки. Гособвинитель запросил для мужчины 19 лет колонии. В итоге Марченко осудили на 16 лет. Первые пять лет он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.