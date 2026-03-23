Суд в Москве дал 13 лет мужчине за передачу данных Киеву об объектах Минобороны

Ранее фигурантом дела о госизмене стал житель Подмосковья Эльдар Марченко. Он передал Вооруженным силам Украины координаты аэродрома в Курске для атаки. Гособвинитель запросил для мужчины 19 лет колонии. В итоге Марченко осудили на 16 лет. Первые пять лет он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.