Силы ПВО России сбили 29 вражеских беспилотников над регионами страны

«Уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями Ленинградской, Калужской, Курской, Рязанской, Липецкой областей и Московского региона», — говорится в сообщении.
Ранее в Выборгском районе Ленинградской области зафиксирован инцидент с падением беспилотника, который привёл к повреждению энергетической инфраструктуры. Один из аппаратов при падении повредил опору линии электропередачи в районе посёлка Ермилово. В результате было нарушено функционирование электросети.
Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.