В Казахстане мужчина поджёг спичку при эвакуации дома из-за утечки газа

После инцидента сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, которого заподозрили в причастности к случившемуся. Следователям было установлено, жилец одной из квартир на первом этаже самовольно демонтировал заглушки внутридомового газового оборудования. Правоохранительные органы пришли к заключению, что из-за таких действий в жилище скопился бытовой газ, который мужчина поджег, используя зажигалку. Это спровоцировало взрыв.