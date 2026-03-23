В Казахстане мужчина поджёг спичку при эвакуации дома из-за утечки газа

Пьяный мужчина в Карагандинской области Казахстана поджёг спичку во время эвакуации жителей дома из-за утечки газа, сообщили в департаменте полиции региона.
Перед этим в службу спасения поступили обращения о запахе газа в жилом здании.
«Полицейские обходили квартиры и эвакуировали жильцов. Подозреваемый в нетрезвом состоянии, увидев их, побежал в сторону кухни и поджёг спичку, затем попытался скрыться», — рассказали в областном подразделении МВД республики.
Отмечается, что в результате взрыва пострадали восемь человек.
Напомним, в ноябре 2025 года в поселке Куркино Тульской области прогремел взрыв газа. При этом пострадали четыре человека, в том числе два сотрудника газовой службы. Также произошло частичное обрушение многоквартирного дома.
После инцидента сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, которого заподозрили в причастности к случившемуся. Следователям было установлено, жилец одной из квартир на первом этаже самовольно демонтировал заглушки внутридомового газового оборудования. Правоохранительные органы пришли к заключению, что из-за таких действий в жилище скопился бытовой газ, который мужчина поджег, используя зажигалку. Это спровоцировало взрыв.