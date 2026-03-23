Жительница Сарова отдала мошенникам свыше 7,5 миллионов рублей

Пенсионерку убедили перевести деньги на «безопасный счет».

71-летняя жительница Сарова лишилась более 7,5 миллионов рублей, поверив мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Неизвестный позвонил пенсионерке и сообщил, что ее сбережения нужно защитить от сомнительных операций. Для этого женщине требовалось перевести все имеющиеся деньги на так называемый «безопасный счет». В течение двух месяцев она передала злоумышленникам 3,5 миллиона, а затем еще 4 миллиона 195 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила 7 миллионов 695 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело, мошенников ищут.

Ранее сообщалось, что мошенники дважды обманули жительницу Дзержинска.