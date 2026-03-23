«Сладкая» контрабанда: в колонии Приморья раскрыта изощрённая попытка передачи наркотиков

В исправительной колонии № 6 ГУФСИН России по Приморскому краю пресечена попытка передачи запрещённого вещества, спрятанного внутри жевательных конфет, сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю.
«При досмотре посылки в ИК-6 на имя одного из осужденных были обнаружены и изъяты 15 свертков с веществом тёмно-бурого цвета, скрытые ухищрённым способом — в упаковках жевательных конфет», — говорится в сообщении.
Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество относится к категории наркотических средств. Общая масса составила 6 граммов.
В учреждениях уголовно-исполнительной системы Приморья ведётся постоянная работа по пресечению попыток передачи запрещённых предметов и веществ. Любая контрабанда наркотиков на территорию колоний пресекается на раннем этапе и влечёт за собой уголовную ответственность.
