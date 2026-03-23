Жителя воронежской Бутурлиновки спасли из горящего дома на улице Заводской

В воскресенье вечером, 22 марта, в Бутурлиновке произошел пожар в частном жилом доме. Как сообщили в пресс-службе управления МЧС по Воронежской области, сигнал о возгорании поступил спасателям в 22:32.
Прибывшие на место спасатели эвакуировали из здания одного человека. Огонь успел повредить санузел в доме. Пламя удалось полностью ликвидировать уже в 22:45.
В результате происшествия, по предварительным данным, никто не пострадал. Всего в тушении пожара были задействованы восемь спасателей.
Это не единственный серьезный инцидент с огнем в регионе за последние дни. Напомним, ранее в воронежской многоэтажке произошла трагедия: при пожаре погибла четырехлетняя девочка. Причиной тогда назвали неосторожное обращение с огнем.