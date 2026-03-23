МВД России и Белоруссии пресекли распространение 65 тысяч доз метадона

В ходе совместной операции МВД двух стран был пресечен канал поставок опасного наркотика, изъято свыше 65 тысяч доз. Ликвидирована сеть подпольных лабораторий, действовавших на территории России.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сотрудники органов внутренних дел России и Белоруссии провели совместную операцию по ликвидации канала поставок синтетических наркотиков. В результате совместных действий пресечен оборот крупной партии метадона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Производство наркотиков было налажено в арендованных частных домах в Чеховском и Можайском районах Подмосковья. В феврале правоохранители задержали организаторов криминального бизнеса — гражданина одной из стран ближнего зарубежья и его сообщницу, гражданку России.

В ходе обысков в Чехове оперативники обнаружили лабораторию, оснащенную специализированным оборудованием, и изъяли 11 кг метадона, а также прекурсоры. Еще 2 кг готового к продаже наркотика выявили в Можайском районе.

«Взаимодействие и своевременный обмен информацией между коллегами из МВД России и МВД Республики Беларусь позволили пресечь поступление на наркорынки более 65 тысяч разовых доз опасного наркотика, потребление которого связано с высокой смертностью», — сообщила Ирина Волк.

Следователем ОМВД России «Чеховский» возбуждено уголовное дело, фигуранты заключены под стражу.

