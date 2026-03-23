МВД России и Белоруссии пресекли распространение 65 тысяч доз метадона

Сотрудники органов внутренних дел России и Белоруссии провели совместную операцию по ликвидации канала поставок синтетических наркотиков. В результате совместных действий пресечен оборот крупной партии метадона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Производство наркотиков было налажено в арендованных частных домах в Чеховском и Можайском районах Подмосковья. В феврале правоохранители задержали организаторов криминального бизнеса — гражданина одной из стран ближнего зарубежья и его сообщницу, гражданку России.
В ходе обысков в Чехове оперативники обнаружили лабораторию, оснащенную специализированным оборудованием, и изъяли 11 кг метадона, а также прекурсоры. Еще 2 кг готового к продаже наркотика выявили в Можайском районе.
«Взаимодействие и своевременный обмен информацией между коллегами из МВД России и МВД Республики Беларусь позволили пресечь поступление на наркорынки более 65 тысяч разовых доз опасного наркотика, потребление которого связано с высокой смертностью», — сообщила Ирина Волк.
Следователем ОМВД России «Чеховский» возбуждено уголовное дело, фигуранты заключены под стражу.