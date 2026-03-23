В Могилеве сосед помогал пенсионерке с покупками, но она обратилась в милицию. Подробности сообщает УВД Могилевского облисполкома.
В ОВД Октябрьского РОВД Могилева обратилась 60-летняя местная жительница. Она сообщила, что с ее банковской карты пропало более 7000 рублей.
Сотрудники выяснили, что к краже денег причастен 31-летний сосед пенсионерки. Могилевчанка по причине проблем со здоровьем нередко обращалась к мужчине за помощью с просьбой купить продукты и лекарства. Для этого она передавала соседу свою банковскую карту.
Фигурант, пользуясь доверием женщины, получил доступ к ее данным для входа в банковское приложение. В течение месяца он регулярно переводил деньги на личный счет. Полученные денежные средства он тратил в онлайн-казино.
В отношении мужчины следователи завели уголовное дело по факту хищения имущества путем модификации компьютерной информации.
