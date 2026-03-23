Снег обрушился с крыши на кормившую кошек нижегородку в Семёнове

Глыба снега с крыши упала на женщину в Семёнове и чуть не убила её. Видео появилось в соцсетях, сообщили в Telegram-канале «Нижний Новгород | NN_TODAY».
Местная жительница решила покормить котов у дома на Чкалова. Она сидела на скамейке, когда сверху обрушился огромный сугроб.
Женщина чудом не пострадала, животные успели разбежаться, но одну из кошек полностью накрыло снегом.
Ранее также в Семёнове пласт снега обрушился на детей. Ситуацию прокомментировал глава Семенова, который назвал произошедшее «вопиющей халатностью».