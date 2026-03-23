Галицкий предложил мировое соглашение по иску Генпрокуратуры на ₽8 млрд

Выступая с возражениями на исковые требования надзора, представитель инвестора Андрей Дроздов заявил об отсутствии правовых оснований для их удовлетворения. Российское законодательство, по его словам, не предусматривает взыскание в доход государства имущества физического лица, причастного к экстремизму.
Он добавил, что обратить имущество юридического лица возможно только после принятия решения о его ликвидации, однако российский суд не может ликвидировать иностранную компанию, в том числе фонд Almaz Capital Partners. Доводы прокуратуры о поддержке Галицким военно-политического руководства Украины основаны на публикациях в иностранных интернет-ресурсах, но никакого документального подтверждения этому нет, настаивал он. По словам юриста, в 2022 году Галицкий вышел из Almaz Capital Partners и «какие-либо фактические и юридические связи с ним прекратились».
«Мой доверитель никогда не терял связи с Россией и всегда действовал в ее благо», — настаивал адвокат Михаил Бирюков, представляющий интересы Александра Галицкого. Он сослался на расследование The Wall Street Journal о взаимодействии Галицкого с российскими государственными структурами.
«Я протестую против того, что истец отказывается приобщать дела, которые к этому делу имеют прямое отношение», — заявил на судебном заседании Александр Галицкий. По его словам, из его спора с Алией Галицкой следует, что против него фабриковали дело. Галицкая, настаивал он, делала это по указанию зарубежных юристов.
Суд в октябре арестовал имущество Александра Галицкого на 435 млн руб. в рамках иска о разделе совместно нажитого имущества с бывшей супругой Алией Галицкой. 8 февраля стало известно, что Алия, арестованная по делу о вымогательстве $150 млн у бывшего мужа, покончила с собой. В предсмертной записке она обвинила в случившемся бывшего мужа. Самого Галицкого 9 февраля вызвали на допрос в СК в рамках проверки по факту самоубийства бывшей жены и вскоре отпустили.
10 марта, адвокат Алии Галицкой Дмитрий Емельянов сообщил РБК, что следствие прекратило производство по уголовному делу о вымогательстве в ее отношении. «По результатам прокурорской проверки жалоба защиты на незаконное возбуждение уголовного дела была полностью удовлетворена. Прокуратура признала доводы защиты обоснованными и указала на допущенные при возбуждении уголовного дела существенные нарушения требований уголовно-процессуального закона», — рассказал Емельянов.
«Против меня фабриковали дело, и сейчас продолжают это делать. Я не буду показывать документы того, над чем я работал в этой стране, потому что вам это неинтересно. Вам интересно только то, о чем вы говорите, — сказал Галицкий. — Я вкладывал в компанию “Яндекс” — организация тогда становится экстремистской? Вы пользуетесь Wi-Fi, который я создал, VPN, который я создал. Вы пользуетесь экстремистскими вещами?».
Представители венчурного инвестора обратили внимание суда на то, что входящие в число исковых требований прокуратуры квартира и дом — единственное жилье, в котором Галицкий проживает вместе с детьми. Если оно будет обращено в доход государства, дочери инвестора лишатся места жительства, настаивали они. При этом российское законодательство обеспечивает защиту жилищных прав — юристы отметили, что даже при банкротстве гражданам оставляют единственное жилье. Они попросили суд учесть это при вынесении решения по иску.
Александр Галицкий родился в Житомирской области Украинской ССР в 1955 году. Окончил Московский институт электронной техники (МИЭТ). В советское время работал в оборонной промышленности, занимался разработкой систем спутниковой связи и программного обеспечения. В начале 1990-х годов основал компанию ELVIS+, которая стала партнером Sun Microsystems. Он одним из первых в России начал заниматься технологией Wi-Fi.
