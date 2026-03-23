«Пришла в гости и устроила скандал»: пьяная женщина схватила нож и убила приятеля

Ночью 29 ноября 2025 года в Иркутске произошло убийство. 34-летняя женщина встретилась с 37-летним знакомым для распития спиртного. Как рассказали КП-Иркутск в региональной прокуратуре, на фоне внезапно возникшей личной неприязни между они начали ссориться.
— Обвиняемая схватилась за нож и несколько раз ударила приятеля в ногу. Потерпевшего срочно доставили в больницу, однако оказанная помощь ему не помогла, и он умер, — уточнили в пресс-службе ведомства.
На суде обвиняемая частично признала свою вину и раскаялась в содеянном. Суд приговорил женщину к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также она должна заплатить матери погибшего миллион рублей в качестве моральной компенсации.
