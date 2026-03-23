«Ночь театрального искусства» впервые пройдет в Хабаровском крае

Всероссийская акция приурочена к 150-летию Союза театральных деятелей РФ. Пройдет «Ночь театрального искусства» 27 марта.
✔ В 19:00 артисты ХМТ приглашают в Дальневосточный художественный музей на вечер классического романса, посвященный 185-летию П. И. Чайковского «Хотел бы в единое слово…» (6+). А в 21:00 жители и гости города смогут увидеть премьерный музыкальный спектакль «Теркин жив» (12+) в Хабаровском краевом театре юного зрителя. Это театральное размышление о том, что значит быть человеком в трудные времена. В фойе всех ждет выступление группы «Митьки» (12+).
✔ В 22:00 Хабаровский краевой театр драмы представит постановку «Женщины Сергея Есенина или любовь хулигана» (16+). Пройдет обсуждение спектакля с артистами.
✔ Кроме того, 26 марта, в честь Всемирного дня театра, ХМТ проведет буфф-концерт с участием артистов других театров (6+) на сцене ГДК.
✔ Состоятся мероприятия и в муниципальных учреждениях культуры. Камерный Театр «Триада» проведет театральный квартирник, Хабаровский центр театрального искусства «Бенефис» — перформанс «Мир театра», в Драматическом театре Комсомольска-на-Амуре состоятся два спектакля с обсуждением: телеспектакль «Бес» и спектакль «Записки юного врача».