Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны подробности смертельной аварии на железнодорожных путях в Воронежской области

Легковушка выехала на железнодорожный переезд перед движущимся тепловозом.

Источник: Комсомольская правда

В Воробьевском районе сотрудники полиции устанавливают обстоятельства смертельной аварии, произошедшей вечером 22 марта. Как сообщили в управлении МВД по Воронежской области, трагедия случилась примерно в 17:17 на 74-м километре автодороги М «Дон» — Бутурлиновка — Воробьевка — Калач.

По предварительным данным, 42-летняя местная жительница за рулем автомобиля «Лада Гранта» выехала на нерегулируемый железнодорожный переезд, не предоставив преимущество в движении. В этот момент по путям следовал тепловоз «ЧМЭ3Т-7408» под управлением 48-летнего машиниста. Состав двигался со стороны Бутурлиновки в направлении Калача.

Фото — ГУ МВД по региону.

В результате столкновения водитель легковушки от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи.

По факту ДТП следователи полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.