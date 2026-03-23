Стали известны подробности смертельной аварии на железнодорожных путях в Воронежской области

В Воробьевском районе сотрудники полиции устанавливают обстоятельства смертельной аварии, произошедшей вечером 22 марта. Как сообщили в управлении МВД по Воронежской области, трагедия случилась примерно в 17:17 на 74-м километре автодороги М «Дон» — Бутурлиновка — Воробьевка — Калач.
По предварительным данным, 42-летняя местная жительница за рулем автомобиля «Лада Гранта» выехала на нерегулируемый железнодорожный переезд, не предоставив преимущество в движении. В этот момент по путям следовал тепловоз «ЧМЭ3Т-7408» под управлением 48-летнего машиниста. Состав двигался со стороны Бутурлиновки в направлении Калача.
В результате столкновения водитель легковушки от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи.
По факту ДТП следователи полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.