СК рассказал о взрыве петарды в руках девятилетнего мальчика под Лидой

Следственный комитет рассказал о взрыве петарды в руках девятилетнего мальчика под Лидой.
Согласно предварительным данным, вечером 22 марта 2026 года девятилетний мальчик гулял вместе со своей 11-летней сестрой в агрогородке Ваверка Лидского района. Во время прогулки ребенок достал принесенную с собой петарду, а затем поджег ее зажигалкой.
«Ребенок не успел выбросить пиротехническое изделие, и оно взорвалось у него в руке», — сообщили в ведомстве.
Мальчик был доставлен в больницу с телесными повреждениями. Удалось установить, что неразорвавшуюся петарду школьник нашел во дворе дома в январе. Все это время он ее хранил при себе.