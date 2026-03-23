СК рассказал о взрыве петарды в руках девятилетнего мальчика под Лидой

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет рассказал о взрыве петарды в руках девятилетнего мальчика под Лидой.

Согласно предварительным данным, вечером 22 марта 2026 года девятилетний мальчик гулял вместе со своей 11-летней сестрой в агрогородке Ваверка Лидского района. Во время прогулки ребенок достал принесенную с собой петарду, а затем поджег ее зажигалкой.

«Ребенок не успел выбросить пиротехническое изделие, и оно взорвалось у него в руке», — сообщили в ведомстве.

Мальчик был доставлен в больницу с телесными повреждениями. Удалось установить, что неразорвавшуюся петарду школьник нашел во дворе дома в январе. Все это время он ее хранил при себе.