ТСЖ заплатило пермячке 600 тысяч рублей за сломанную у дома ногу

В Перми судебные приставы взыскали с ТСЖ около 600 тыс. руб. в пользу жительницы города. Женщина сломала ногу при падении на скользкой дороге при выходе из калитки возле дома.
Женщина поскользнулась на льду, упала и почувствовала резкую боль в ноге. Ей удалось встать только при помощи прохожих, которые затем вызвали скорую помощь. Пострадавшую доставили в больницу. В медучреждении пострадавшей диагностировали сложный перелом лодыжки. Пермячке провели операцию с установкой винтов и штифтов.
На лечение и последующее восстановлений от полученной травмы потребовалось восемь месяцев. Женщина не могла полноценно проводить время с детьми, активно отдыхать и гулять вместе с семьей. У нее также возникли проблемы психологического характера. Пермячка инициировала иск о взыскании компенсации в судебном порядке.
Суд признал виновным в произошедшем ТСЖ, которое не обеспечило надлежащую уборку придомовой территории. Товарищество обязали выплатить пострадавшей 350 тыс. руб. морального вреда, еще 175 тыс. руб. штрафа за нарушение закона о защите прав потребителей и возмещение судебных расходов.
Исполнительный документ о взыскании более 590 тыс. руб. поступил в отдел судебных приставов по Дзержинскому району Перми. Должника уведомили о возбуждении исполнительного производства. В установленный срок для добровольного исполнения финансовые обязательства им исполнены не были.
Служба судебных приставов вынес постановление о взыскании исполнительского сбора на сумму 40 тыс. руб., арестовала расчетные счета ТСЖ. В пресс-службе ГУФССП по Пермскому краю сообщили, что в результате проведенной работы всю сумму компенсации взыскали и перечислили пострадавшей.