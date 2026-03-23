В Омске осудили виновных в пожаре, где погиб человек и сгорели дома

Трагедия, напомним, произошла ещё в 2022 году.

Источник: Om1 Омск

В Омске вступил в силу приговор по делу о крупном пожаре в Новоалександровке, в результате которого погиб человек и были повреждены десятки домов.

Советский районный суд признал виновными начальника котельного цеха ТЭЦ-4 АО «ТГК-11» Масленникова и бывшего мастера ООО «ПромТЭК» Крючкова. Их осудили за нарушение правил безопасности при проведении работ, повлекшее крупный ущерб и смерть человека.

Суд установил, что 6 мая 2022 года бригада подрядной организации проводила огневые работы на территории насосной станции ТЭЦ-4 с использованием пропановых резаков и углошлифовальных машин. Из-за нарушений требований безопасности загорелась сухая трава, после чего огонь перекинулся на жилые дома на улице Новоалександровской.

В результате пожара было уничтожено и повреждено не менее 25 домов. Жителям причинен крупный материальный ущерб, также по неосторожности погиб 65-летний мужчина.

Суд назначил Масленникову 2 года и 10 месяцев лишения свободы, заменив наказание на принудительные работы на тот же срок с удержанием 5% заработной платы в доход государства и запретом заниматься определенной деятельностью на 2 года 6 месяцев. Крючков получил 1 год и 11 месяцев лишения свободы, которые также заменены на принудительные работы с удержанием 5% заработка.

Кроме того, с осужденных солидарно взыскали более 18 млн рублей в счет возмещения имущественного ущерба и компенсации морального вреда.

Омский областной суд рассмотрел апелляции защиты и оставил приговор без изменений. Он вступил в законную силу.