Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

БПЛА атаковали крупнейший российский нефтеналивной порт на Балтике

Как сообщил губернатор Дрозденко, в порту повреждена емкость с топливом, возникло возгорание.

В ночь на понедельник, 23 марта, в Ленинградской области украинскими беспилотниками был атакован крупнейший российский нефтеналивной порт на Балтике — Приморск. О последствиях атаки в своем телеграм-канале сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

«Системами ПВО и РЭБ с начала атаки над Ленобластью уничтожено уже 35 БПЛА, — написал глава региона. — В порту Приморска повреждена емкость с топливом, возникло возгорание. Ведется тушение, персонал эвакуирован. Боевая работа по отражению атаки продолжается».

Позднее Дрозденко сообщил, что в Ленобласти за сутки было уничтожено свыше 60 беспилотников. В частности, один из них при падении повредил опору ЛЭП в районе поселка Ермилово Выборгского района.

