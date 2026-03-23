15 человек эвакуировали при ночном пожаре в поселке ВНИИС под Воронежем

Ночью 23 марта в Рамонском районе произошел пожар в многоквартирном доме. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, сигнал о возгорании поступил спасателям в 02:13.
Инцидент случился в поселке ВНИИС, в доме № 52. Огонь вспыхнул на кухне двухкомнатной квартиры. Площадь возгорания составила около метра — огонь повредил домашние вещи.
Жильцы самостоятельно покинули здание до прибытия пожарных. Всего эвакуировались 15 человек. По оперативной информации, в результате происшествия никто не пострадал.
Пожар удалось полностью ликвидировать уже в 02:22. К тушению привлекались два отделения пожарно-спасательной части № 53 — всего 8 человек и 2 единицы техники.