15 человек эвакуировали при ночном пожаре в поселке ВНИИС под Воронежем

Возгорание произошло на кухне квартиры, никто не пострадал.

Ночью 23 марта в Рамонском районе произошел пожар в многоквартирном доме. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, сигнал о возгорании поступил спасателям в 02:13.

Инцидент случился в поселке ВНИИС, в доме № 52. Огонь вспыхнул на кухне двухкомнатной квартиры. Площадь возгорания составила около метра — огонь повредил домашние вещи.

Жильцы самостоятельно покинули здание до прибытия пожарных. Всего эвакуировались 15 человек. По оперативной информации, в результате происшествия никто не пострадал.

Пожар удалось полностью ликвидировать уже в 02:22. К тушению привлекались два отделения пожарно-спасательной части № 53 — всего 8 человек и 2 единицы техники.