Под Волгоградом силовики среди ночи ворвались в цыганские особняки

В Михайловке Волгоградской области прошел рейд по местам проживания подозрительных личностей, которые склонны игнорировать закон и совершать преступления. Среди ночи сотрудники местного райотдела полиции, вооружившись дронами и взяв с собой бойцов Росгвардии, ворвались в дома к этим гражданам и устроили обыски. В цыганских особняках искали незарегистрированное оружие, боеприпасы, взрывчатку, наркотики. В итоге в отделение поехали 36 человек.
Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, 4 мужчин пришлось арестовать на 7 суток, они не повиновались требованиям сотрудников полиции. Всех проверили на причастность к совершению преступлений, нахождению в розыске, уточнили законность проживания на территории страны. В центр временного содержания поместили одного несовершеннолетнего.