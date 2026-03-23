Одно происшествие на воде произошло в Нижнем Новгороде с начала 2026 года

Единственное происшествие на воде произошло недавно, когда лед на водоемах региона стал тонким и непрочным. 19 марта в акватории Волги, недалеко от Чкаловской лестницы под лед провалились трое молодых людей. К счастью, трагедии удалось избежать. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и вытащили людей из воды.