Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Одно происшествие на воде произошло в Нижнем Новгороде с начала 2026 года

Случаев гибели людей зарегистрировано не было.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2026 года на водоемах Нижнего Новгорода произошло только одно происшествие. К счастью, случаев гибели людей зарегистрировано не было. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Единственное происшествие на воде произошло недавно, когда лед на водоемах региона стал тонким и непрочным. 19 марта в акватории Волги, недалеко от Чкаловской лестницы под лед провалились трое молодых людей. К счастью, трагедии удалось избежать. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и вытащили людей из воды.

Напомним, основные происшествия на водоемах пришлись на начало зимы, когда ледовый покров только формировался. Два смертельных случая произошли в декабре. В Лысковском районе у деревни Комариха из воды извлекли тела двух рыбаков 69 и 63 лет.

Еще один инцидент закончился благополучно благодаря помощи очевидцев. В Нижнем Новгороде на озере Земснаряд в Автозаводском районе местные жители успели обвязать веревкой провалившегося рыбака до приезда спасателей.