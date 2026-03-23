В Усолье задержали четверых участников запрещенной экстремистской организации

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД вместе с коллегами из экономической полиции, управления ГУФСИН и при силовой поддержке Росгвардии задержали в Усолье-Сибирском четверых мужчин. Их подозревают в причастности к экстремистскому сообществу, которое запрещено в России. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД и СУ СКР региона.
— По версии оперативников, с августа 2020 года задержанные в возрасте от 29 до 44 лет разделяли идеологию криминальной субкультуры. Мужчины знали, что организация признана экстремистской и ее деятельность запрещена, но продолжали участвовать в ее пропаганде, привлекали новых сторонников и поддерживали преступные традиции, — рассказывают в пресс-службе ведомств.
Следователи завели уголовное дело по статье об участии в экстремистской организации, задержанных заключили под стражу. Им грозит до шести лет лишения свободы.
Это не единственные задержанные по этому делу. Ранее в Иркутской области арестовали еще двоих мужчин, активных участников запрещенной организации. Всего к уголовной ответственности привлекли 12 человек. Среди них есть те, кто занимал высшее положение в преступной иерархии. Следствие считает, что обвиняемые проводили беседы с единомышленниками, пропагандировали агрессию к правоохранителям и собирали деньги для поддержки сторонников криминальной субкультуры, в том числе тех, кто сидит в колониях региона.